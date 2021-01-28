В Украине хотят повысить пенсии чернобыльцам

Комитет по вопросам экологической политики и природопользования поддержал законы, соответствующие законопроектам №№4555-4555-1.
Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.
Эти проекты направлены на обеспечение выполнения решений Конституционного суда.
Документы возвращают чернобыльцам право на получение государственной пенсии, исчисленной из пятикратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января соответствующего года.
Это право распространяется на:
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