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Apple запатентовала «инновационную» камеру для iPhone

Apple запатентовала «инновационную» камеру для iPhone

Ежегодно представляя новое поколение iPhone, компания Apple отмечает улучшенные возможности съёмки фирменных гаджетов по сравнению с предшественниками. Ожидается, что и грядущие модели смартфонов бренда не станут исключением. На это намекает и недавний патент сети производителя, касающийся камеры для новых смартфонов.

Документ, зарегистрированный американским ведомством USPTO, описывает модуль камеры с фокусным расстоянием, изменяемым в диапазоне от 85 до 165 миллиметров. Он получил два подвижных световых элемента и расположенную между ними систему линз, которая может включать ограничитель диафрагмы либо преломляющий элемент. Любопытно, что такую технологию сложно назвать принципиально новым решением — она не первый год применяется различными производителями, и уже известна пользователям как «перископ».


Фото: 4pda.ru

Тем не менее такая система может предложить хороший баланс между оптическим и цифровым масштабированием. Не исключено, что будущие модели iPhone будут оснащаться такими модулями — в патенте также указано, что подобный объектив может использоваться в планшетах и ноутбуках. Когда Apple представит первое устройство с камерой нового типа, пока не известно.

По материалам 4PDA
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