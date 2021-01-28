Средняя заработная плата в Донецкой области достигла 14 720 грн

Средняя номинальная заработная плата одного штатного работника предприятий, учреждений, организаций и их обособленных подразделений (с численностью наемных работников 10 и больше человек) Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) в декабре 2020 года достигла 14 720 грн.

Об этом свидетельствуют данные Главного управления статистики в Донецкой области.

По сравнению с ноябрем 2020 года средний уровень оплаты труда увеличился на 15,2%, что в значительной мере связано с начислением единовременных выплат, которые осуществляются, как правило, за последний месяц года (вознаграждения по итогам работы за год, за выслугу лет, компенсационные выплаты за неиспользованный отпуск и т.п.). По сравнению с декабрем 2019 года средняя зарплата номинально выросла на 11,7%.

Реальная заработная плата (с учетом инфляции и уплаченных налогов) в декабре 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем повысилась на 14,0%, по сравнению с декабрем 2019 года – на 6,2%.

Номинальная зарплата в декабре 2020 года превышала средний показатель по Украине (14 179 грн) на 3,8%. Регион занял второе место в стране (самым высоким уровень оплаты труда в декабре был в г. Киеве – 21 812 грн, самым низким – в Черниговской области, где он составил 10 921 грн).

По уровню средней номинальной заработной платы в декабре 2020 года наиболее высокооплачиваемыми среди основных видов экономической деятельности были работники сферы государственного управления (19767 грн), машиностроения (18817 грн), угольной промышленности (17168 грн), металлургического комплекса (16803 грн), предприятий по производству, поставке и распределению электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (15925 грн).

От 11,6 до 14,5 тыс. грн составила средняя заработная плата работников финансовой и страховой деятельности (14480 грн), предприятий по производству химических веществ и химической продукции (14309 грн), транспорта (14196 грн), строительства (13570 грн), торговли (13134 грн), пищевой промышленности (12538 грн), здравоохранения и оказания социальной помощи (11641 грн).

Менее 10 тыс. грн начислено за последний месяц 2020 года работникам образования (9960 грн) и сельского хозяйства (9436 грн).

Задолженность по выплате заработной платы (включая предприятия-банкроты и предприятия, которые приостановили деятельность) на 1 января 2021 года составила в области (без учета части временно оккупированной территории) 690,9 млн грн, или 22,0% всех долгов по ее выплате в Украине (3136,7 млн грн). Невыплаченная зарплата эквивалентна 13,0% фонда оплаты труда, начисленного за декабрь (в среднем по Украине – 3,0%).