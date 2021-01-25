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Xiaomi «научила» гаджеты заряжаться через воздух

Xiaomi «научила» гаджеты заряжаться через воздух

Китайская компания Xiaomi представила демоверсию технологии Xiaomi Mi Air Charge, которая может заряжать одновременно несколько устройств через воздух.

Об этом сообщает портал XDA Developers.

Устройства могут заряжаться с максимальной мощностью 5 ватт на каждый, при их расстоянии от коробки Xiaomi Mi Air Charge всего пару метров.

В самой коробке установлены 5 фазовых антенн, которые помогают найти местоположение самого смартфона в комнате. Затем Mi Air Charge заряжает его, передавая миллиметровые волны через 144 встроенных антенны.

Для приема сигнала устройства Xiaomi будут оснащаться двумя датчиками – маяком для определения положения в комнате и фазированной антенной решеткой для приема волн и их преобразования в электроэнергию.

Отмечается, что сейчас речь идет о демоверсии технологии.

По материалам УКРИНФОРМ
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