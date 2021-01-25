Год 2021: что ждать от рынка фриланса - мнение эксперта

Развитие фриланс-индустрии — глобальный тренд, который набирает обороты уже не одно десятилетие. Коронакризис еще больше ускорил его, показав актуальность и выгоду такого способа работы.

Об этом в интервью Finance.ua рассказал генеральный менеджер Payoneer в Украине и Беларуси Игорь Ковалев.

«В новой реальности именно люди, которые работают удаленно, могут быть уверенными в стабильном заработке и рассчитывать на его рост. Еще один плюс для фрилансеров в новых реалиях — у них нет риска сокращений на работе», — рассказывает Ковалев.

По его словами, вполне вероятно, что все больше мировых компаний будут предпочитать сотрудничество с фрилансерами найму штатных сотрудников.

«Если говорить об актуальных сферах работы фрилансеров, то, по нашим прогнозам, больший рост будет у новых направлений — например, у онлайн-преподавателей. Это не значит, что остальные специальности — разработчики, дизайнеры, маркетологи — станут менее востребованными. Просто фрилансеры этих классических направлений и раньше работали в онлайне, а образование только переходит на „удаленку“. Это последняя тенденция, поэтому и скачок в этой сфере — намного больше», — объяснил эксперт.

Развитие IT-аутсорсинга. Также генеральный менеджер Payoneer в Украине и Беларуси Игорь Ковалев отметил, что Украина давно известна как один из самых популярных в мире центров IT-аутсорсинга, а в прошлом году еще больше закрепилась в этой позиции. Более 60% украинских IT-компаний разрабатывают программное обеспечение для технологических компаний США и Западной Европы.

«Когда в начале пандемии целых 14% сотрудников в США оказались безработными, многие американские компании продолжали отдавать на аутсорс новые проекты украинским айтишникам. В целом за год, по данным нашего опроса, рост доходов в этом сегменте составил 41%», — добавил Ковалев.

Кроме того, объем выплат из США увеличился на 55%, из Британии — на 11%, из Канады — на 38%, из Израиля — на 42%. Выплат из Саудовской Аравии стало больше на 112%, из Сингапура — на 93%.