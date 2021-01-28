Продолжительность работы в ночное время: кому запрещено (инфографика)

Ночным считается время с 22:00 до 6:00. При работе в ночное время установленная продолжительность работы (смены) сокращается на один час. Это правило не распространяется на работников, для которых уже предусмотрено сокращение рабочего времени.
Об этом сообщает km.dsp.gov.ua.
Продолжительность ночной работы уравнивается с дневной в тех случаях, когда это необходимо по условиям производства, в частности в непрерывных производствах, а также на сменных работах при шестидневной рабочей неделе с одним выходным днем.
Привлечение женщин к работам в ночное время не допускается, за исключением тех отраслей народного хозяйства, где это вызвано особой необходимостью и разрешается в качестве временной меры.
Также ограничения не распространяются на женщин, работающих на предприятиях, где заняты только члены одной семьи.
Работа лиц с инвалидностью в ночное время допускается только с их согласия и при условии, что это не противоречит медицинским рекомендациям.
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