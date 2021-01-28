Продолжительность работы в ночное время: кому запрещено (инфографика)

Ночным считается время с 22:00 до 6:00. При работе в ночное время установленная продолжительность работы (смены) сокращается на один час. Это правило не распространяется на работников, для которых уже предусмотрено сокращение рабочего времени.

Об этом сообщает km.dsp.gov.ua.

Продолжительность ночной работы уравнивается с дневной в тех случаях, когда это необходимо по условиям производства, в частности в непрерывных производствах, а также на сменных работах при шестидневной рабочей неделе с одним выходным днем.

Привлечение женщин к работам в ночное время не допускается, за исключением тех отраслей народного хозяйства, где это вызвано особой необходимостью и разрешается в качестве временной меры.

Также ограничения не распространяются на женщин, работающих на предприятиях, где заняты только члены одной семьи.

Работа лиц с инвалидностью в ночное время допускается только с их согласия и при условии, что это не противоречит медицинским рекомендациям.

Справка Finance.ua:

В Украине разработали законопроект, который должен заменить закон об охране труда и усилить ответственность за нарушение законодательства. Об этом говорится в законопроекте «О безопасности и здоровье работников», который был опубликован на сайте Федерации профсоюзов Украины. Надзор за соблюдением норм будет осуществлять Государственная инспекция труда.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.