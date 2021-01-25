За 2020 год вторичное жилье в Украине подорожало на 18% (инфографика)

За 2020 год вторичное жилье в Украине подорожало в среднем на 17-18%. Максимальное поднятие цен в Украине составило 23,47%. Такой годовой прирост зарегистрировали в Днепре. Минимальный равен 3,49% – в этом объеме подорожали черниговские квартиры. Это единственная локация с показателем менее 5%. В других городах годовой прирост от 10%.
Об этом свидетельствует статистика Dom.ria.
Статистика по северу Украины. Максимальный рост цен за год в Житомире. Тут стоимость выросла на 22,16%: с $528 до $645. На втором месте – Сумы. За год квартиры в городе стали стоить на 19,79% больше. В столице подорожание составило 18,45%. В Чернигове – 3,49%.
Запад. Максимальный прирост зарегистрировали в Хмельницком – на 20,09%: с $453 до $544. В других северных городах прирост не превышает 20%. В Ровно в январе 2020 вторичная недвижимость стоила $542 за квадрат. В 2021 новая цена равна $648 за квадрат. Подорожание составило 19,56%. В Черновцах и Луцке – 17,31% и 17,22% соответственно. Минимальный уровень подорожания наблюдается в Тернополе. Здесь расценки поднялись на 11,09%: с $541 до $601 за метр. В Ивано-Франковске годовой прирост составил 12,97%. Во Львове цены выросли на 13,47%. В Ужгороде зарегистрировали поднятие стоимости на 16,79%.
Инфографика: Dom.ria
Центр. Наименьшее подорожание за год зафиксировано в Виннице. В январе прошлого года квартиры здесь стоили $648. Текущая цена равна $748 за квадратный метр. Таким образом, прирост составляет 15,43%. Наибольшее изменение стоимости наблюдается в Днепре: с $703 до $868. 23,47% – это наибольший результат и по региону, и по стране. Второе место по центральной Украине досталось Черкассам. Здесь жилье подорожало на 19,35%: с $527 до $629. В Полтаве цена поднялась с $578 до $687. Прирост 18,86% определяет город на третье место.
Юг и восток. На юге страны недвижимость подорожала более чем на 15%. Максимальное увеличение в Запорожье. В прошлом январе жилье здесь стоило $548 за кв. м, сейчас – $670. Итоговый прирост составляет 22,26%. За Запорожьем следует Херсон, где квартиры подорожали на 19,06%: с $572 до $681. На третьей позиции Николаев. В этом южном городе стоимость вторичной недвижимости поднялась на 18,94%. Тогда как в Одессе прирост составил минимальные для региона 16,67%. Что касается Харьковской области, в начале 2020 цена вторичной недвижимости здесь находилась на уровне $669. В 2021 она составляет $792. За год стоимость выросла на 18,39%. Это средний результат по стране.
Инфографика: Dom.ria
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