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Virgin Hyperloop показала дизайн капсул сверхскоростных поездов (видео)

Virgin Hyperloop показала дизайн капсул сверхскоростных поездов (видео)

Хотя технология перевозки людей по вакуумному трубопроводу почти со скоростью звука еще далека до готовности, время от времени ее разработчики пытаются подогреть интерес публики к своим проектам.

Именно так поступила Virgin Hyperloop, изложив новое промо-видео, в котором показала, какой могла бы быть поездка в новом виде транспорта с точки зрения пассажиров, пишет New Atlas, на которую ссылается HighTech Plus.

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В прошлом году, когда Virgin Hyperloop делала доклад о своем прогрессе, компания рассказала о первом испытании технологии с пассажирами на борту. Тогда капсула разогналась до 172 км/ч. Этому предшествовали годы беспилотных тестов в Невадском исследовательском центре, где команда инженеров работает над маглев-поездом, который будет развивать скорость по трубам со скоростью 1200 км/ч.

В новом промо-видео показано, как будут выглядеть станции, вагоны и транспортные магистрали, проложенные между городами и даже над водой.

Последняя модель прототипа капсулы называется Commercial Vehicle и, по замыслу разработчиков, будет оснащена беспроводной зарядкой, застекленной крышей, окнами, которые меняют прозрачность в зависимости от того, где проносится поезд, и светодиодными информационными табло в спинках сидений, которые показывают время прибытия и скорость.

В каждой капсуле находятся по 28 пассажиров, и все они едут к месту назначения без остановок в пути. Virgin Hyperloop обещает, что цены на билеты будут доступны и ближе к стоимости поездки на автотранспорте, чем к авиабилетам.

По материалам Mind
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