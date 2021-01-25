О чем следует спросить у работодателя на собеседовании

Если соискатель хочет произвести приятное впечатление при знакомстве с потенциальным работодателем, на собеседовании нужно не только отвечать на вопросы, но и самому их задавать. В Государственной службе занятости рассказали, о чем стоит спросить у работодателя.

1. Стоит спросить, какая форма трудоустройства предлагается. Это может быть трудовой договор или договор гражданско-правового характера. Оба варианта законны, но объем гарантий по трудовому договору шире.

2. Уточните, какие задачи необходимо выполнять на этой должности. Возможно, они будут несколько отличаться от того, чем вы занимались на предыдущей работе.

3. Эксперты рекомендуют также узнать у работодателя, предусматривает ли должность периодические командировки, необходимость работать сверхурочно или в выходные.

4. Не будет лишним поинтересоваться, есть ли у компании соцпакет и что в него входит. Иногда различные льготы и бонусы, которые предлагает работодатель, настолько привлекательны, что на некоторые моменты «закрывают глаза».

Справка Finance.ua:

Специалисты рассказали, где найти информацию о компании, в которую вы планируете устроиться на работу, и чем она может быть полезна. Пять источников, которые помогут проверить работодателя — по ссылке.

По состоянию на 1 января 2021 года на учете в государственной службе занятости состояли 459 тысяч безработных, а на одно рабочее место претендуют 11 безработных граждан.