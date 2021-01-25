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О чем следует спросить у работодателя на собеседовании

О чем следует спросить у работодателя на собеседовании

Если соискатель хочет произвести приятное впечатление при знакомстве с потенциальным работодателем, на собеседовании нужно не только отвечать на вопросы, но и самому их задавать. В Государственной службе занятости рассказали, о чем стоит спросить у работодателя.

  • 1. Стоит спросить, какая форма трудоустройства предлагается. Это может быть трудовой договор или договор гражданско-правового характера. Оба варианта законны, но объем гарантий по трудовому договору шире.
  • 2. Уточните, какие задачи необходимо выполнять на этой должности. Возможно, они будут несколько отличаться от того, чем вы занимались на предыдущей работе.
  • 3. Эксперты рекомендуют также узнать у работодателя, предусматривает ли должность периодические командировки, необходимость работать сверхурочно или в выходные.
  • 4. Не будет лишним поинтересоваться, есть ли у компании соцпакет и что в него входит. Иногда различные льготы и бонусы, которые предлагает работодатель, настолько привлекательны, что на некоторые моменты «закрывают глаза».

Справка Finance.ua:

  • Специалисты рассказали, где найти информацию о компании, в которую вы планируете устроиться на работу, и чем она может быть полезна. Пять источников, которые помогут проверить работодателя — по ссылке.
  • По состоянию на 1 января 2021 года на учете в государственной службе занятости состояли 459 тысяч безработных, а на одно рабочее место претендуют 11 безработных граждан.
  • Кстати, на портале «Дія» можно подать заявление о предоставлении или обновлении статуса безработного и заявление о назначении или обновлении пособия по безработице.
По материалам Finance.UA
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