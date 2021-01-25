О чем следует спросить у работодателя на собеседовании

Если соискатель хочет произвести приятное впечатление при знакомстве с потенциальным работодателем, на собеседовании нужно не только отвечать на вопросы, но и самому их задавать. В Государственной службе занятости рассказали, о чем стоит спросить у работодателя.
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