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Данилишин объяснил причину роста госдолга

Данилишин объяснил причину роста госдолга

По состоянию на конец 2020 г. прямой государственный долг Украины составил 79,9 млрд. США, или около 57% ВВП.

Об этом сообщил глава совета НБУ Богдан Данилишин в facebook.

Рост прямого государственного долга за год составил 5,6 млрд. США (или +12,3% ВВП).

Основная причина роста относительного уровня долга – девальвация обменного курса гривны на 19% за год. Доля государственного долга, номинированного в иностранной валюте, сейчас составляет 62%.

По его словам, относительное значение уровня государственного долга Украины (57% ВВП) ниже, чем в аналогичной группе стран с формирующимися рынками (62,2% ВВП), и заметно ниже среднемировых показателей (98,7% ВВП). Относительный уровень гарантированного государством долга по состоянию на конец 2020 г. составил 7,3% ВВП (прирост 1,3% ВВП за год, средний уровень за 2014-2019 гг – 9,7% ВВП). 70% гарантированного государством долга приходится на долг НБУ перед МВФ.

Справка Finance.ua:

  • По прогнозу Министерства финансов, Украина в 2021 году потратит 585,13 млрд грн на обслуживание и погашение государственного долга, образовавшегося на 1 января. Пиковые объемы платежей приходятся на март, июнь и сентябрь.
По материалам Finance.UA
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