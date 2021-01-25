Стало известно, как будет выглядеть iPad mini 2021

В Сети появились изображения iPad mini шестого поколения, который должен выйти на рынок в этом году. Изображение опубликовали инсайдеры, благодаря чему нам стало известно больше о том, какие фишки получит девайс.

Главным новшеством станет фронтальная камера в верхней центральной части iPad mini, которую станет возможно включить в верхнюю рамку из-за того, что та будет слишком тонкой.

Также, очевидно, девайс не будет оснащен системой датчиков True Depth, из-за чего будет невозможно разблокировать с помощью Face ID. Зато будет использоваться поддисплейный сканер отпечатков пальцев, который станет альтернативным методом для разблокировки девайса. Возможно, что в этом плане рендеры неточны и сканер будет расположен в кнопке включения, как в iPad Air последнего поколения.

Следует также обратить внимание на то, что поддисплейный сканер отпечатков пальцев означает, что планшет будет использовать OLED-дисплей. Благодаря этому диагональ дисплея вырастет с 7.9 дюйма до 9.15 дюйма при сохранении тех же габаритов самого планшета. Ожидается, что планшет будет представлен в марте, поэтому в Сети должны появляться новые подробности.