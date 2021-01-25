Tesla показала обновлённый интерьер электрокара Model S

Со дня выхода фирменного электрокара Model S дизайнеры Tesla практически не вносили изменений в его интерьер. Наконец, руководство компании представило ряд изображений салона обновлённой версии седана — и судя по ним, вскоре внутреннее убранство автомобиля ждут серьёзные перемены.
Согласно концепт-рендерам Tesla, новая версия Model S получит большой горизонтальный сенсорный дисплей на приборной панели и рулевое колесо оригинальной формы, которое заметно отличается от классического обода. Кроме того, дизайнеры предлагают установить дополнительный «игровой» дисплей для пассажиров на заднем сиденье.
Фото: 4pda.ru
По заверению представителей компании, электрокар обзаведётся развлекательной системой, производительность железа которой составит до 10 Тфлопс. Кроме того, Tesla опубликовала изображения новой модели S Plaid, которая получит сразу три двигателя и будет способна развивать максимальную скорость до 320 км/ч. Её стоимость в топовой конфигурации с дальностью пробега около 830 километров на одном заряде составит $138 490.
Фото: 4pda.ru
Кроме того, Tesla Model S и Model X получат новую трансмиссию и аккумуляторную систему, что положительно повлияет на их автономность. Ожидается, что производство обновлённой Model S стартует до конца первого квартала 2021 года.
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