Удовлетворить всех невозможно, — глава НКРЭКУ о тарифах

Верховная Рада на пленарном заседании 28 января заслушала главу Нацкомиссии регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерия Тарасюка по защите интересов потребителей в тарифном вопросе.
Читайте также: Нардепы предлагают вернуть льготный тариф на электроэнергию для населения
«Нас критикуют больше всего за две вещи: энергокомпании, которые обеспечивают нас всех энергией, критикуют за то, что тарифы, которые мы устанавливаем, слишком низки. Потребители критикуют, что эти тарифы слишком высоки. Наверное, и те и другие правы. Поэтому миссия регулятора заключается в балансировании интересов энергокомпаний, потребителей и государства. Удовлетворить всех невозможно. Когда немного недовольны все — это показатель, что регулятор работает нормально. Это и является показателем работы в сфере энергетики», — заявил глава НКРЭКУ с трибуны Рады.
Также Тарасюк на примерах проинформировал о сбалансировании в сфере энергетики, в частности на рынке электрической энергии. Глава Нацкомиссии ответил на вопросы депутатских фракций и групп.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине будут по-новому облагаться налогом международные посылкиВчера, 14:01 - 3907 19
Кабмин утвердил постановление о доступной ипотеке под 7% годовыхВчера, 16:05 - 2526 5
Трудовые мигранты получат до 150 тыс. грн на бизнес в УкраинеВчера, 17:00 - 966 3
Гарантированный покупатель продал «зеленую» электроэнергию по рекордной цене4 ч. назад - 917 2
Лазебная: добровольные пенсионные взносы принесут государству 35 млрд (инфографика)7 ч. назад - 563 2
Какие доходы не нужно отражать в декларации6 ч. назад - 2586 1
Кабмин утвердил постановление о доступной ипотеке под 7% годовыхВчера, 16:05 - 2526 5
Кабмин ввел новый вид компенсации. Кому и на каких условиях она достанется4 ч. назад - 1835
Подорожание электроэнергии: кто получит компенсациюВчера, 15:01 - 1569 1
Межбанк: как решение ФРС США повлияет на доллар4 ч. назад - 1490
Стало известно, как будет выглядеть iPad mini 2021Около часа назад - 44
Япония представила космическую ракету нового поколения25.01.2021, 12:10 - 837
Спутниковый интернет от SpaceX расширил покрытие на Канаду и Британию21.01.2021, 11:04 - 862 1
NASA остановило испытания новой "мегаракеты": названа причина20.01.2021, 12:35 - 1618 2
В Китае представили конкурента Tesla с запасом хода более 700 км (фото)19.01.2021, 15:16 - 2458 6