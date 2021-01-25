Удовлетворить всех невозможно, — глава НКРЭКУ о тарифах

Верховная Рада на пленарном заседании 28 января заслушала главу Нацкомиссии регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерия Тарасюка по защите интересов потребителей в тарифном вопросе.

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«Нас критикуют больше всего за две вещи: энергокомпании, которые обеспечивают нас всех энергией, критикуют за то, что тарифы, которые мы устанавливаем, слишком низки. Потребители критикуют, что эти тарифы слишком высоки. Наверное, и те и другие правы. Поэтому миссия регулятора заключается в балансировании интересов энергокомпаний, потребителей и государства. Удовлетворить всех невозможно. Когда немного недовольны все — это показатель, что регулятор работает нормально. Это и является показателем работы в сфере энергетики», — заявил глава НКРЭКУ с трибуны Рады.

Также Тарасюк на примерах проинформировал о сбалансировании в сфере энергетики, в частности на рынке электрической энергии. Глава Нацкомиссии ответил на вопросы депутатских фракций и групп.