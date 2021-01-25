Суд запретил полиции фиксировать скорость "с рук"

Камера TruCam обязательно должна быть стационарно установлена. Полицейские не могут держать устройство в руках. К такому выводу пришел Восьмой апелляционный административный суд в своем решении № 157/703/20.
Водитель обратился в суд, чтобы обжаловать постановление полиции о привлечении его к административной ответственности за превышение скорости.
По мнению истца, скорость может измеряться прибором TruCam только в случае его надлежащего закрепления. А сотрудники полиции не имеют права использовать камеру, держа ее в руках.
Суд первой инстанции согласился с доводами водителя. Но Управление патрульной полиции решило обжаловать это решение.
Восьмой апелляционный административный суд учел положения ст. 40 закона «О Нацполиции», которые предусматривают, что правоохранители «для обеспечения общественной безопасности и порядка могут закреплять на форменной одежде, служебных транспортных средствах, монтировать/размещать по внешнему периметру дорог и зданий автоматическую фото- и видеотехнику…»
При рассмотрении дела судьи указали, что действительно в момент фиксации скорости видно сильное колебание TruCam, что свидетельствует о том, что прибор использовали «с рук».
Вибрация устройства, по мнению суда, может дать большую погрешность, нежели предусмотрено свидетельством о поверке. Это, в свою очередь, ставит под сомнение зафиксированную скорость.
Кроме того, правоохранители не предоставили никаких доказательств, что прибор был закреплен.
Суд согласился, что при проведении фиксации скорости фото- и видеотехника должна быть размещена исключительно в порядке, определенном законодательством (стационарно встроенным способом).
Поэтому апелляционная жалоба Управления патрульной полиции осталась без удовлетворения.
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