Суд запретил полиции фиксировать скорость "с рук"

Камера TruCam обязательно должна быть стационарно установлена. Полицейские не могут держать устройство в руках. К такому выводу пришел Восьмой апелляционный административный суд в своем решении № 157/703/20.

Водитель обратился в суд, чтобы обжаловать постановление полиции о привлечении его к административной ответственности за превышение скорости.

По мнению истца, скорость может измеряться прибором TruCam только в случае его надлежащего закрепления. А сотрудники полиции не имеют права использовать камеру, держа ее в руках.

Суд первой инстанции согласился с доводами водителя. Но Управление патрульной полиции решило обжаловать это решение.

Восьмой апелляционный административный суд учел положения ст. 40 закона «О Нацполиции», которые предусматривают, что правоохранители «для обеспечения общественной безопасности и порядка могут закреплять на форменной одежде, служебных транспортных средствах, монтировать/размещать по внешнему периметру дорог и зданий автоматическую фото- и видеотехнику…»

При рассмотрении дела судьи указали, что действительно в момент фиксации скорости видно сильное колебание TruCam, что свидетельствует о том, что прибор использовали «с рук».

Вибрация устройства, по мнению суда, может дать большую погрешность, нежели предусмотрено свидетельством о поверке. Это, в свою очередь, ставит под сомнение зафиксированную скорость.

Кроме того, правоохранители не предоставили никаких доказательств, что прибор был закреплен.

Суд согласился, что при проведении фиксации скорости фото- и видеотехника должна быть размещена исключительно в порядке, определенном законодательством (стационарно встроенным способом).

Поэтому апелляционная жалоба Управления патрульной полиции осталась без удовлетворения.

Справка Finance.ua:

Обжаловать штраф можно как в вышестоящем органе (управлении патрульной полиции в областях и Киеве), так и в суде первой инстанции (районный суд) по месту совершения правонарушения, в течение 10 дней с момента вручения постановления.