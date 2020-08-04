На дорогах стало больше TruCam: Как оспорить штраф

В последнее время на украинских дорогах увеличилось количество участков дорог, на которых установлен радар TruCam. Данное устройство фиксирует превышение скорости автомобилей, после чего сотрудник полиции выносит постановление об административном правонарушении за превышение скорости.

Оспорить штраф можно как и в вышестоящем органе (управлении патрульной полиции в областях и Киеве), так и в суде первой инстанции (районный суд) по месту совершения правонарушения, в течение 10 дней момента вручения постановления.

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“Курьез ситуации в том, что такое постановление приобретает законную силу с момента вынесения, поэтому при подаче жалобы в суд необходимо уведомить орган патрульной полиции об оспаривании. Дабы не передали на принудительное исполнение”, – отметил управляющий партнер АО “Тарасюк и партнеры” Сергей Тарасюк.

Срок рассмотрения зависит от суда, в Киеве это может быть от двух месяцев до года. От судебного сбора водители освобождены.

При обжаловании постановления юрист АО “Legal House” Максим Бехало рекомендует обратить внимание на позицию Кассационного административного суда, изложенную в Постановлении от 06.02.2019 года по делу № 489/2363 16-а.

В своем постановлении суд указал, что при оформлении материалов об административных нарушениях за совершение правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе зафиксированных в автоматическом режиме, в частности предусмотренного статьей 122 КУоАП, у работников Нацполиции отсутствует обязанность составлять протокол об административном правонарушении.

Также в Приказе МВД № 1395 от 7 ноября 2015г. указано, что постановление выносится в случае выявления административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, предусмотренных ст. 122 КУоАП.

“Из этого можем сделать вывод, что, если вас остановили, сотрудник полиции должен составить именно постановление об административном правонарушении”, – говорит Максим Бехало.

Одним из оснований для обжалования можно считать нарушение требований при составлении постановления. Указанное постановление должно содержать сведения, в частности о техническом средстве, которым осуществляется фото- или видеозапись (если запись осуществлялась).

Сотрудник полиции обязан указать в постановлении информацию о техническом средстве, которым велась фото- и / или видеофиксация.

Следующее основание – когда сотрудник полиции не выполнил требования по ссылке на доказательства при составлении постановления.

В ст. 251 КУоАП указывается, что работник органов полиции должен предоставить доказательства совершения лицом правонарушения, в частности видеозапись события, фотографии и т.п.

Еще одним основанием для обжалования постановления может быть несертифицированное устройство TruCam. Для этого необходимо при составлении постановления убедиться, чтобы работник полиции верно указал характеристики и конкретный номер TruCam.

“При обжаловании постановления вам необходимо указать, что устройство, на которое была зафиксирована скорость движения, не может служить доказательством, поскольку оно не сертифицировано в соответствии с законодательством”, – подытожил Максим Бехало.

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