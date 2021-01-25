Tesla заявила о своем первом прибыльном годе

Автомобильная компания Илона Маска Tesla Motors заявила о своем первом прибыльном годе на фоне мирового кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Об этом сообщает AFP.
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Отмечается, что в 2020 году компания заработала $ 721 миллион, что свидетельствует о мощном росте производства и поставок несмотря на COVID-19.
В четвертом квартале 2020 года компания отчиталась о прибыли в размере 270 млн долларов, что на 157% больше, чем в 2019-м. 2019 год стал для компании убыточным на 862 миллиона долларов.
В целом суммарный доход компании за прошлый год вырос на 28% – до 31,5 млрд долларов.
«Прошлый год стал для Tesla революционным», — говорится в отчете компании.
Хотя в компании и назвали 2020 год для Tesla критическим, 2021-й и там считают еще более важным ввиду наращивания объемов производства на заводе в Китае и начала выпуска автомобилей в Германии и штате Техас.
Напомним, в начале января этого года основатель американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал самым богатым человеком мира, обогнав основателя компании Amazon Джеффа Безоса.
После того как цена акций Tesla взлетела более чем в 9 раз за последний год, собственный капитал Маска увеличился более чем 150 млрд долл.
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