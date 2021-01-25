Какие доходы не нужно отражать в декларации

С 1 января стартовала кампания декларирования гражданами доходов, полученных в течение 2020 года.

Об этом напомнили в Главном управлении Государственной налоговой службы в г. Киеве.

Однако следует знать, в каких ситуациях не нужно декларировать свои доходы. Согласно требованиям Налогового кодекса Украины обязанность физического лица-плательщика налога на доходы физического лица по представлению налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах считается выполненным и декларация не подается, если такой налогоплательщик получал доходы:

от налоговых агентов, не включаемые в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход;

исключительно от налоговых агентов независимо от вида и размера начисленного (выплаченного, предоставленного) дохода, кроме случаев, прямо предусмотренных ІV разделом Налогового кодекса Украины;

от операций продажи (обмена) имущества, дарения, доход от которых в соответствии с настоящим разделом не облагается налогом, облагается по нулевой ставке и/или с которых при нотариальном удостоверении договоров, по которым был уплачен налог и военный сбор;

в виде объектов наследства, облагаемых по нулевой ставке налога и/или с которых уплачен налог в соответствии с п. 174.3 ст. 174 Налогового кодекса Украины.

Подробную информацию о кампании «Декларирование-2021» можно получить по ссылке.

Справка Finance.ua:

Обязанность подавать декларации возникает при получении: