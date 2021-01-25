Какие доходы не нужно отражать в декларации

С 1 января стартовала кампания декларирования гражданами доходов, полученных в течение 2020 года.
Об этом напомнили в Главном управлении Государственной налоговой службы в г. Киеве.
Однако следует знать, в каких ситуациях не нужно декларировать свои доходы. Согласно требованиям Налогового кодекса Украины обязанность физического лица-плательщика налога на доходы физического лица по представлению налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах считается выполненным и декларация не подается, если такой налогоплательщик получал доходы:
Подробную информацию о кампании «Декларирование-2021» можно получить по ссылке.
Обязанность подавать декларации возникает при получении:
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