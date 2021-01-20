0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 71 0

В "Борисполе" теперь можно сделать ПЦР-тест перед вылетом

В "Борисполе" теперь можно сделать ПЦР-тест перед вылетом

В Международном аэропорту «Борисполь» пассажиры могут непосредственно перед вылетом пройти экспресс-тестирование на коронавирус.

Об этом сообщается на сайте аэропорта.

«Сдать ПЦР-тест на COVID-19 может абсолютно каждый пассажир», — говорится в сообщении.

Где проходят экспресс-тестирование:

  • пункт забора биоматериала для проведения ПЦР-тестирования на COVID-19 работает в общедоступной зоне, на 2 этаже терминала D.

По прилету в Украину из стран «красной зоны» есть возможность сдать тест и прекратить самоизоляцию.

«Также у пассажиров есть возможность сдать тест и получить сертификат с результатом перед вылетом за границу. Для этого пассажирам необходимо прибыть в аэропорт заблаговременно и позвонить по номеру +38 044−281−72−35 или +38 063 980−67−47, чтобы сотрудники аэропорта встретили и сопроводили до пункта забора биоматериала», — сообщают в авиакомпании.

Сертификат выдается не только на украинском, но и на английском языке.

Тестирование проводят: медицинские лаборатории ADONIS, «Эскулаб», «МедЛаб», «ИММД», «UNIVERSUM.CLINIC».

Стоимость услуг определяется каждой лабораторией самостоятельно. Имеются предложения от 890 грн до 1400 грн.

Дополнительно организована услуга по проведению экспресс-тестирования для определения антигена SARS-CoV — 2, время проведения тестирования — до 20мин. Стоимость услуги каждая лаборатория определяет индивидуально от 700грн. до 800 грн.

Время работы пункта забора биоматериала: 24/7.

Рейтинг кредитных карт для путешествий

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.