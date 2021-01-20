В "Борисполе" теперь можно сделать ПЦР-тест перед вылетом

В Международном аэропорту «Борисполь» пассажиры могут непосредственно перед вылетом пройти экспресс-тестирование на коронавирус.
Об этом сообщается на сайте аэропорта.
«Сдать ПЦР-тест на COVID-19 может абсолютно каждый пассажир», — говорится в сообщении.
Где проходят экспресс-тестирование:
По прилету в Украину из стран «красной зоны» есть возможность сдать тест и прекратить самоизоляцию.
«Также у пассажиров есть возможность сдать тест и получить сертификат с результатом перед вылетом за границу. Для этого пассажирам необходимо прибыть в аэропорт заблаговременно и позвонить по номеру +38 044−281−72−35 или +38 063 980−67−47, чтобы сотрудники аэропорта встретили и сопроводили до пункта забора биоматериала», — сообщают в авиакомпании.
Сертификат выдается не только на украинском, но и на английском языке.
Тестирование проводят: медицинские лаборатории ADONIS, «Эскулаб», «МедЛаб», «ИММД», «UNIVERSUM.CLINIC».
Стоимость услуг определяется каждой лабораторией самостоятельно. Имеются предложения от 890 грн до 1400 грн.
Дополнительно организована услуга по проведению экспресс-тестирования для определения антигена SARS-CoV — 2, время проведения тестирования — до 20мин. Стоимость услуги каждая лаборатория определяет индивидуально от 700грн. до 800 грн.
Время работы пункта забора биоматериала: 24/7.
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