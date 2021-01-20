В "Борисполе" теперь можно сделать ПЦР-тест перед вылетом

В Международном аэропорту «Борисполь» пассажиры могут непосредственно перед вылетом пройти экспресс-тестирование на коронавирус.

Об этом сообщается на сайте аэропорта.

«Сдать ПЦР-тест на COVID-19 может абсолютно каждый пассажир», — говорится в сообщении.

Где проходят экспресс-тестирование:

пункт забора биоматериала для проведения ПЦР -тестирования на COVID -19 работает в общедоступной зоне, на 2 этаже терминала D.

По прилету в Украину из стран «красной зоны» есть возможность сдать тест и прекратить самоизоляцию.

«Также у пассажиров есть возможность сдать тест и получить сертификат с результатом перед вылетом за границу. Для этого пассажирам необходимо прибыть в аэропорт заблаговременно и позвонить по номеру +38 044−281−72−35 или +38 063 980−67−47, чтобы сотрудники аэропорта встретили и сопроводили до пункта забора биоматериала», — сообщают в авиакомпании.

Сертификат выдается не только на украинском, но и на английском языке.

Тестирование проводят: медицинские лаборатории ADONIS, «Эскулаб», «МедЛаб», «ИММД», «UNIVERSUM.CLINIC».

Стоимость услуг определяется каждой лабораторией самостоятельно. Имеются предложения от 890 грн до 1400 грн.

Дополнительно организована услуга по проведению экспресс-тестирования для определения антигена SARS-CoV — 2, время проведения тестирования — до 20мин. Стоимость услуги каждая лаборатория определяет индивидуально от 700грн. до 800 грн.

Время работы пункта забора биоматериала: 24/7.