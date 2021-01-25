BMW представил мощный седан

Немецкий автопроизводитель BMW представил новый мощный автомобиль 2022 BMW M5 CS.

Об этом сообщает портал CarBuzz.

На автомобиле установлен двойной турбодвигатель V8 с мощностью в 627 лошадиных сил и крутящим моментом в 553 Нм.

Седан может разогнаться до 96 км в час за 2,9 секунды, а его максимальная скорость составляет 306 км/час.

Отмечается, что автомобиль, который рассчитан на 4 человек, доступен в двух цветах – зеленом и сером. Стоимость одного экземпляра составляет 142 00 долларов США.



Фото: CarBuzz

Производство седана начнется уже в марте этого года, а первые доставки ожидаются в США во второй половине 2021 года.



Фото: CarBuzz