BMW представил мощный седан

Немецкий автопроизводитель BMW представил новый мощный автомобиль 2022 BMW M5 CS.
Об этом сообщает портал CarBuzz.
На автомобиле установлен двойной турбодвигатель V8 с мощностью в 627 лошадиных сил и крутящим моментом в 553 Нм.
Седан может разогнаться до 96 км в час за 2,9 секунды, а его максимальная скорость составляет 306 км/час.
Отмечается, что автомобиль, который рассчитан на 4 человек, доступен в двух цветах – зеленом и сером. Стоимость одного экземпляра составляет 142 00 долларов США.
Фото: CarBuzz
Производство седана начнется уже в марте этого года, а первые доставки ожидаются в США во второй половине 2021 года.
Фото: CarBuzz
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