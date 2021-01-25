Нынешние криптовалюты долго не просуществуют — главный управляющий Банка Англии

Ни одна из существующих криптовалют не имеет структуры, которая позволила бы ей работать платежным средством в течение длительного времени.

Об этом заявил главный управляющий Банка Англии Эндрю Бейли на онлайн-форуме, организованном Всемирным экономическим форумом в Давосе, передает Reuters.

«Есть ли у них устойчивый дизайн, управление и механизмы, характерные для прочной, долговременной цифровой валюты? Нет, честно говоря, я не думаю, что криптовалюта в том виде, в котором она сейчас есть, будет существовать долго», — сказал он.

«Весь вопрос в людях — они хотят быть уверены, что их платежи будут производиться в чем-то со стабильной стоимостью, в конце концов банк работает с тем, что мы называем фиатной валютой, которая связана с государством», — сказал Бейли.

При этом Банк Англии, как и Европейский центральный банк рассматривает возможность выпуска собственной цифровой валюты. Это позволит людям проводить электронные платежи в фунтах стерлингов без участия банков, как это сейчас происходит с банкнотами, и теоретически поможет избежать волатильности, что делает биткойн непрактичным для торговли.

Бейли сказал, что конфиденциальность, вероятно, будет горячо обсуждаться.

Также Бейли отметил, что главный вопрос по криптовалютам, который выходит на первый план, — это уровень конфиденциальности при взаимодействии с цифровыми валютами, и он еще будет «горячее обсуждаться».