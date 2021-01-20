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Новые пассажирские вагоны Укрзализныця оборудует системами видеонаблюдения

Новые пассажирские вагоны Укрзализныця оборудует системами видеонаблюдения

С целью усиления уровня безопасности пассажиров во время путешествий Укрзализныця оборудует вагоны системами видеонаблюдения.

Об этом сообщил и.о. члена правления АО «Укрзализныця», руководитель филиала «Пассажирская компания» Александр Перцовский во время интервью телеканалу UA: Первый, передает пресс-служба УЗ.

По его словам, при строительстве новых вагонов в обязательном порядке будет предусмотрено наличие видеонаблюдения в пассажирских вагонах. Также такие системы будут устанавливаться при проведении модернизации вагонов.

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«Мы должны оборудовать вагоны надежными системами видеонаблюдения, чтобы изображение в режиме реального времени передавалось на центральный диспетчерский центр для повышения уровня безопасности и оперативного реагирования в случае необходимости», — сказал Перцовский.

Также он отметил, что в компании постоянно проводится мониторинг, и там, где наибольший пассажиропоток и возможные риски, пассажирские поезда сопровождает военизированная охрана Укрзализныци.

По материалам Finance.UA
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