0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 72 0

Минфин продал ОВГЗ на 7,5 млрд грн

Минфин продал ОВГЗ на 7,5 млрд грн

Министерство финансов на аукционах 26 января привлекло в бюджет 7,54 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа в гривне.

Минфин предложил инвесторам 4 выпуска гривневых ОВГЗ со сроком обращения 6 месяцев и 1,5, 2 и 3 года.

Благодаря ограниченному предложению 6-месячных ценных бумаг удалось уменьшить их средневзвешенную ставку доходности к 9,86% (-87 б.п.). Были удовлетворены 45 из 51 заявки, от их продажи получено 479,15 млн грн.

Наибольший спрос был сосредоточен на 1,5-летних ОВГЗ, средневзвешенная доходность которых составила 11,68% (-7 б.п.). Это позволило удовлетворить 36 из 37 заявок и привлечь наибольшую сумму – 3,61 млрд грн.

От продажи 2-летних бумаг со средневзвешенной доходностью 11,81% (-13 б.п.) получено 3 млрд грн.

Спрос на 3-летние облигации со средневзвешенной доходностью 12,15% также был высоким, что позволило удовлетворить все 20 заявок и привлечь 438,7 млн грн.

По итогам аукционов в бюджет привлечено 7 млрд 546 млн 278 тыс. 523,46 грн.


Инфографика: Минфин

По материалам Финансовый клуб
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:Минфин Украины
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.