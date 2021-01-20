Минфин продал ОВГЗ на 7,5 млрд грн

Министерство финансов на аукционах 26 января привлекло в бюджет 7,54 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа в гривне.
Минфин предложил инвесторам 4 выпуска гривневых ОВГЗ со сроком обращения 6 месяцев и 1,5, 2 и 3 года.
Благодаря ограниченному предложению 6-месячных ценных бумаг удалось уменьшить их средневзвешенную ставку доходности к 9,86% (-87 б.п.). Были удовлетворены 45 из 51 заявки, от их продажи получено 479,15 млн грн.
Наибольший спрос был сосредоточен на 1,5-летних ОВГЗ, средневзвешенная доходность которых составила 11,68% (-7 б.п.). Это позволило удовлетворить 36 из 37 заявок и привлечь наибольшую сумму – 3,61 млрд грн.
От продажи 2-летних бумаг со средневзвешенной доходностью 11,81% (-13 б.п.) получено 3 млрд грн.
Спрос на 3-летние облигации со средневзвешенной доходностью 12,15% также был высоким, что позволило удовлетворить все 20 заявок и привлечь 438,7 млн грн.
По итогам аукционов в бюджет привлечено 7 млрд 546 млн 278 тыс. 523,46 грн.
Инфографика: Минфин
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