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Межбанк: к чему приведет рост доллара и евро

Межбанк: к чему приведет рост доллара и евро

Вторник на валютном рынке прошел в два этапа.

На первом — основная часть участников торгов закрывала свои текущие сделки, и в целом наблюдалось шаткое равновесие спроса и предложения с периодическими попытками отдельных спекулянтов «качнуть» курс. В итоге, с утренних 28,14/28,16 гривен доллар к 11 часам немного просел до 28,135/28,155 гривен и продержался в этих пределах почти до полудня. После 12 часов на межбанке уже присутствовали практически все крупные игроки и на определенном этапе спрос превысил предложение. Это отразилось на курсе и на обед дилеры уже пошли при котировках доллара 28,165/28,185 гривен. Но спрос достаточно быстро выдохся и уже после 14 часов курс начал проседать — до 28,15/28,17 к 15:00.

С этого момента начался второй этап торгов вторника. Появились данные о том, что проходят зачисления на счета экспортеров выплат возмещений НДС — это сразу же сыграло против гривны. Предложение на уже затихающем рынке начало еще больше сокращаться. Это привело к росту котировок до 28,18/28,20 гривен за доллар, а спекулянты опять попытались «качнуть» курс. Но особой поддержки со стороны основных участников рынка это не встретило, так как торги уже почти завершились и к концу сессии доллар чуть скорректировался до отметки 28,17/28,19 гривен. Нацбанк на межбанк сегодня не выходил.

Особой трагедии в небольшом росте курса во второй половине дня нет. Это традиционная реакция рынка на поступления возмещений НДС и главный вопрос в этой ситуации — насколько покупатели готовы «подыматься» по котировкам. По нашей информации, крупные игроки-покупатели не готовы к большому росту курса даже с учетом возмещений НДС и будут с завтрашнего дня всячески «бороться» с попытками продавцов и спекулянтов сыграть «на повышение».

Как и предполагал Finance.ua в своем утреннем прогнозе, аукцион по размещению ОВГЗ прошел достаточно активно и общий объем проданных облигаций составил 7,546 млрд гривен при средневзвешенной доходности от 9,86% до 12,15% годовых. Мы с утра прогнозировали до 7,9 млрд при коридоре по доходности от 9,18% годовых до 12,15% годовых. Среди покупателей были замечены как крупные местные банки (в основном госбанки), так и нерезиденты. Завтра день расчета по этим бумагам и это окажет определенную поддержку гривне во время торгов. Против нацвалюты сработает фактор начала поступлений основных сумм возмещений НДС, а также рост спроса на валюту перед окончанием месяца. Чем ближе будет конец месяца, тем все интереснее будет на валютном рынке.

Главные события 26 января на валютном рынке:

  • Доллар с утренних 28,14/28,16 вырос до 28,17/28,19 гривен к концу дня. Подорожала и евровалюта. Курс евро вырос с утренних 34,09/34,11 до 34,25/34,27 к завершению торгов.
  • Нацбанк на рынок не выходил.
  • Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня зафиксирован на уровне 28,1444 гривен, а официальный на 27 января 2021 года установлен на отметке 28,1524 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке — график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 28,15 / 28,17
евро — 34,18/ 34,20

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2161 / 1,2162

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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