Могут ли привитые от COVID-19 заразить других

Кто думает, что после прививки против коронавируса может вести себя, как и раньше, тот ошибается. Соблюдать строгие правила придется и в дальнейшем, чтобы не заразить других. Ведь существует еще много открытых вопросов. На некоторые из них попыталось ответить издание Deutsche Welle, пишет sud.ua.

Ежедневно растет количество людей, привитых от COVID-19. Но многие вопросы до сих пор остаются открытыми. Как долго будет действовать защита, которую дает вакцина? Насколько прививки помогают сократить или даже остановить распространение вируса среди населения? Могут ли вакцинированные заразиться и передавать вирус другим?

Если говорить о вакцинах производства BioNTech/Pfizer и Moderna (пока только они допущены в ЕС), то по имеющимся сегодня данным они обеспечивают защиту от коронавируса на уровне до 95%. Это касается всех групп населения.

По данным немецкого Института Роберта Коха (RKI), пока непонятным остается, могут ли вакцинированные передавать коронавирус, и если могут, то насколько активно. И пока ответа на этот вопрос нет, люди должны соблюдать все необходимые меры защиты от коронавируса даже после прививки, то есть соблюдать социальную дистанцию и правила гигиены, а также носить маски, говорят в институте.

В идеале прививки от коронавируса защищают от самого факта заражения. Но пока такое действие допущенные к использованию в ЕС вакцины не доказали.

При наличии стерилизующего иммунитета организм обезвреживает вирус еще до того, как он в него попал. Если такой иммунитет образуется, люди не могут передавать вирус другим, ведь не имеют его в организме. Однако до сих пор не ясно, способен ли организм человека выработать такой иммунитет благодаря вакцине на основе матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК), к которым относятся препараты BioNTech/Pfizer и Moderna. Пока что ученые говорят, что это «вероятно» или «возможно».

Зато в случае с так называемым «функциональным иммунитетом» ситуация иная. Его вакцины обеспечить точно могут. Однако этот тип иммунитета защищает вакцинированного от самого факта заражения. А это означает, что теоретически по крайней мере некоторые вакцинированные могут заразить других, не болея при этом сами. Чтобы знать это точно, нужно дождаться новых данных исследований.

Стопроцентной защиты от болезни не гарантирует ни одна вакцина. Впрочем, прививки против некоторых болезней дают очень близкий к этому результат. К примеру, вакцины против кори, паротита и краснухи (КПК) имеют уровень эффективности от 93 до 99 процентов. А сезонные прививки от гриппа демонстрируют существенно более низкие показатели. Так как эти вакцины по-новому разрабатываются ежегодно и действуют против разных штаммов гриппа, уровень их эффективности отличается из года в год.

Институт Роберта Коха приводит данные для Германии. Эффективность вакцины от гриппа сезона 2019/2020 оценивается в 61-73 процентов, в зависимости от того, о каком штамме вируса идет речь. Зато у вакцины против гриппа в сезоне 2017/2018 был показатель эффективности только 15%.

«Многие думают, что вакцина или действует, или нет. Но это не так – между черным и белым есть много оттенков. Это касается и прививок от COVID-19. Кто и когда достигает какого уровня защиты от коронавируса, точно еще не известно», – говорится в сообщении.

Но точно известно, что вакцины, которые сейчас используются в ЕС, помогают избежать тяжелого течения болезни.