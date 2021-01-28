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Новый Toyota Highlander выходит на рынок (фото)

Новый Toyota Highlander выходит на рынок (фото)

Toyota Motor выпустила гибридную версию своего популярного внедорожника Highlander, самого крупного внедорожника среди всех моделей. Новый Highlander пополнил большой ассортимент европейских внедорожников Toyota кроме RAV4, C-HR и следующего Yaris Cross.

7-местный гибрид Highlander Hybrid, созданный на базе платформы Toyota TNGA-K, сочетает в себе большую емкость и низкий уровень выбросов. Полноприводный гибридный двигатель нового внедорожника Highlander позволяет ему развивать мощность 248 л.с. Гибридная система с автоматической подзарядкой в ​​Highlander Hybrid SUV позволяет развивать крейсерскую скорость на электричестве до 125 км/ч. Гибридная трансмиссия обеспечивает эффективное среднее потребление от 7,0 л/100 км (смешанный цикл WLTP) и выбросы CO 2 от 158 до 160 г/км, что очень мало для этой категории. У нового Highlander Hybrid — лучшее соотношение мощность/выбросы в сегменте среди моделей без PHEV.

В Highlander использован весь опыт Toyota в области гибридных силовых агрегатов. Уникальное ноу-хау, основанное на 23-летнем опыте использования этой технологии, более 16 миллионов проданных гибридов по всему миру, 9 гибридных моделей в этой линейке и самозарядные гибридные силовые агрегаты 4-го поколения, обеспечивающие до 80% времени вождения без выбросов. Лидерство Toyota в области гибридизации особо заметно на рынке внедорожников: в Западной Европе 91% проданных RAV4 — это гибриды, как и 98% Toyota C-HR, 95% следующих кроссоверов Yaris Crosses, согласно прогнозам, и 100% New Highlanders. Последний доступен только как гибрид.

По материалам MMR
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