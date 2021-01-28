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Как быстро проверить работодателя

Как быстро проверить работодателя

Специалисты советуют проверять будущего работодателя на надежность перед принятием окончательного решения по трудоустройству. Они подготовили ряд советов о том, как быстро проверить работодателя с помощью открытых источников и обойти стороной мошенников.

Об этом говорится в сообщении аналитической системы YouControl.

Как проверить работодателя, пользуясь данными из открытых источников?

Первое, что нужно проверить — реально ли существует компания и каков ее юридический статус (чтобы не была ликвидирована, не находилась в процессе прекращения, не имела статуса «банкрот»). А в случае, если ее название кажется знакомым, обратить внимание, та ли это организация, а не манипулятивно созвучная с известным брендом.

Следующее — сколько лет она работает на рынке. Если вы ищете стартапы, очевидно, что короткий срок существования компании на рынке не должен пугать. Если же ваши желания — в большей стабильности, то компания, которая по времени своего создания исторически уже пережила не один экономический кризис, кажется более устойчивой, а следовательно, и надежной.
Не менее важный факт — какой вид деятельности основным указала компания и имеет ли он отношение к тем услугам, которые она предлагает.

Далее следует проанализировать суды компании: подавались ли к ней иски, если да, то по каким поводам. Причем наличие судов не всегда свидетельствует о непорядочности компании, но причины исков обогатят ваши представления о будущем работодателе.

Также показательным является наличие открытых исполнительных производств в отношении компании, ведь это говорит, что она не выполняет решение суда.

Если у компании есть большие налоговые или долги по зарплате, часто меняется адрес или название, возникают серьезные сомнения относительно ее благонадежности.

Не лишним будет убедиться, что компания и ее руководитель не находятся под санкциями СНБОУ или международными. Что ваш потенциальный шеф не находится в розыске и не руководит еще более 50 компаниями, что также может свидетельствовать о фиктивности организации.

Стоит обратить внимание на проверки, которые в последнее время проходила компания. А во время собеседования не лишним будет еще и переспросить, как прошли эти проверки, каковы были последствия (например, если речь идет о должности юриста или бухгалтера, инспектора отдела кадров или инженера по пожарной безопасности и т. д.).

Все эти данные можно бесплатно найти в системе YouControl.

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По материалам Finance.UA
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