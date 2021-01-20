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Министром финансов США впервые стала женщина

Министром финансов США впервые стала женщина

74-летняя Джанет Йеллен стала первой женщиной, возглавившей министерство финансов США.

Кандидатуру Йеллен поддержали 84 сенатора, 15 выступили против.

В 2014-2018 годах она была первой женщиной — главой Федеральной резервной системы США. Работала также председателем совета экономических советников Белого дома.

Ожидается, что Йеллен будет пытаться стабилизировать экономику на фоне пандемии COVID-19. Президент США Джо Байден хочет, чтобы Конгресс утвердил план по оказанию помощи на 1,9 триллиона долларов. Документ предусматривает финансирование вакцинации, дополнительные 400 долларов к еженедельным выплатам по безработице для американцев и 1400 долларов выплат большинству граждан.

Администрация Байдена считает, что дополнительное финансирование необходимо для предотвращения движения экономики вниз по спирали. Президент говорил, что переговоры с республиканцами в Конгрессе могут занять еще две недели.

По материалам Радио Свобода
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