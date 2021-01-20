Moderna сообщила, эффективна ли ее вакцина от новых мутировавших штаммов COVID

Фармацевтическая компания Moderna заявила, что вакцина от COVID-19 эффективна от новых штаммов коронавируса. В частности, против «британского» и «африканского» штаммов коронавируса.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщили в компании, во время лабораторных тестов вакцина вырабатывала вирус-нейтрализующие антитела в лабораторных тестах.

Ожидается, что при полной вакцинации от COVID-19 препаратом Moderna организм будет защищен от новых штаммов, которые обнаружены сегодня.

Однако в компании намерены провести еще тесты вакцины на иммунитет от южноафриканского штамма COVID.

Отмечается, что ученых беспокоят мутации коронавируса, которые были обнаружены в Британии и Южной Африке, потому что они могут изменять ключевые функции вируса.