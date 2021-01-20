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Официальная безработица в Украине за год увеличилась на треть

Официальная безработица в Украине за год увеличилась на треть

Уровень безработицы населения (граждане в возрасте 15−70 лет) в течение 9 месяцев 2020 года вырос с 8,1% до 9,3% рабочей силы (по методологии Международной организации труда). Уровень занятости сократился во всех регионах и среди всех возрастных групп населения Украины.

Об этом сообщает Государственная служба занятости.

Услугами Государственной службы занятости в течение 2020 года воспользовались 2,2 млн граждан, искавших работу, из них у 1,2 млн человек был статус зарегистрированного безработного. Помощь по безработице получали 1,1 млн человек.

При содействии службы занятости были трудоустроены 606 тыс. человек, в том числе 385 тыс. — зарегистрированных безработных.

Профессиональное обучение при содействии Государственной службы занятости проходили 93 тысячи безработных, 48 тысяч из них учились в центрах профессионально-технического образования Государственной службы занятости.

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Количество работодателей, которые сотрудничали с центрами занятости, составило 169 тысяч человек. Количество вакансий в базе данных государственной службы занятости в течение года — 829,7 тыс. единиц.

По состоянию на 25 января 2021 года:

  • 485,3 тыс. украинцев имеют статус безработного (на 33% больше, чем на эту же дату 2020 года);
  • 420,7 тыс. человек получали пособие по безработице (на 136,7% больше, чем на эту же дату 2020 года);
  • В базе данных Государственной службы занятости насчитывается 44 тыс. вакансий (20,5% меньше, чем на эту же дату 2020 года).

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По материалам Finance.UA
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