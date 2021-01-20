Официальная безработица в Украине за год увеличилась на треть

Уровень безработицы населения (граждане в возрасте 15−70 лет) в течение 9 месяцев 2020 года вырос с 8,1% до 9,3% рабочей силы (по методологии Международной организации труда). Уровень занятости сократился во всех регионах и среди всех возрастных групп населения Украины.
Об этом сообщает Государственная служба занятости.
Услугами Государственной службы занятости в течение 2020 года воспользовались 2,2 млн граждан, искавших работу, из них у 1,2 млн человек был статус зарегистрированного безработного. Помощь по безработице получали 1,1 млн человек.
При содействии службы занятости были трудоустроены 606 тыс. человек, в том числе 385 тыс. — зарегистрированных безработных.
Профессиональное обучение при содействии Государственной службы занятости проходили 93 тысячи безработных, 48 тысяч из них учились в центрах профессионально-технического образования Государственной службы занятости.
Количество работодателей, которые сотрудничали с центрами занятости, составило 169 тысяч человек. Количество вакансий в базе данных государственной службы занятости в течение года — 829,7 тыс. единиц.
По состоянию на 25 января 2021 года:
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