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Болгария изменила правила въезда в страну

Болгария изменила правила въезда в страну

Болгария потребует у туристов, приезжающих в страну, пройти тест на коронавирус – так правительство намерено остановить распространение штамма из Британии.

Об этом сказал министр здравоохранения Болгарии Константин Ангелов, передает The Guardian.

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Органы здравоохранения Болгарии заявляют, что пока зарегистрировали восемь случаев нового штамма COVID-19, который впервые был обнаружен в Великобритании.

«Сегодня мы предпримем шаги, чтобы сделать ПЦР-тесты обязательными для всех путешественников, которые хотят въехать в страну, в том числе из Европейского Союза», – заявил министр.

По материалам Слово и Дело
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