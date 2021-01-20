Украина отделится от энергосистем России и Беларуси

Украина хочет получить энергетическую независимость от северного и восточного соседей. В частности, в Киеве намерены полностью отделится от энергосистем России и Беларуси.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире одного из украинских телеканалов.
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Власти Украины планируют в 2023 году присоединиться к системе поставок электроэнергии Европейского Союза.
“Это означает, что мы должны отрезаться от белорусской и российской системы и полностью интегрироваться в ЕС”, – сказал он.
Об импорте электроэнергии и ее запрете:
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