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Украина отделится от энергосистем России и Беларуси

Украина отделится от энергосистем России и Беларуси

Украина хочет получить энергетическую независимость от северного и восточного соседей. В частности, в Киеве намерены полностью отделится от энергосистем России и Беларуси.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире одного из украинских телеканалов.

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Власти Украины планируют в 2023 году присоединиться к системе поставок электроэнергии Европейского Союза.

“Это означает, что мы должны отрезаться от белорусской и российской системы и полностью интегрироваться в ЕС”, – сказал он.

Об импорте электроэнергии и ее запрете:

  • Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси с 1 января 2021 года.
  • Запрет действовал с апреля 2020 года. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, запретила импорт электроэнергии из Беларуси и России из-за того, что эти страны не относятся к Энергетическому сообществу.
  • Также были отменены результаты аукционов за 2020 год.
  • Средства, уплаченные за пропускную способность на аннулированных аукционах, возместили.
  • В то же время энергию из России пока не импортируют.
По материалам Телеканал 24
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