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Эксперты Wirex вычислили средний возраст владельцев криптовалют

Эксперты Wirex вычислили средний возраст владельцев криптовалют

Специалисты Wirex и SDF опросили почти 4000 человек из 89 стран мира, из которых 81% – жители Европы, а 17% – представители Азиатско-Тихоокеанского региона.

Возраст большинства инвесторов, вкладывающих средства в криптовалюту, составляет от 45 до 54 лет. Такие данные содержатся в свежем отчете платформы Wirex.

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Согласно результатам исследования, проведенного платформой цифровых платежей Wirex в партнерстве с SDF, 60% владельцев криптовалют — это люди из возрастной категории «за 45». При этом эксперты Wirex и SDF отмечают, что возраст вовсе не является препятствием для принятия блокчейна, и высокий интерес к технологии присутствует абсолютно во всех группах.

Эксперты опросили 3834 человека из 89 стран мира, из которых 81% – жители Европы, а 17% – представители Азиатско-Тихоокеанского региона.

При этом 75% участников опроса никогда не сталкивались с таким термином, как стейблкоин. Знали о нем лишь 34% респондентов из возрастной группы от 25 до 34 лет и 17,9% криптоинвесторов, возраст которых превышает 65 лет.

Стоит также отметить, что, по мнению опрошенных Wirex и SDF, массовому принятию криптовалют в перспективе может способствовать растущая потребность пользователей в «эффективных и более дружественных» платежных решениях.

По материалам ua-banker
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