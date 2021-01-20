Что ждать от курса на этой неделе?

За минувшую неделю курс доллара к гривне на разных сегментах валютного рынка изменился незначительно и разнонаправленно, запаздывающий официальный курс доллара еще рос, на других же сегментах рынка он стоял на месте или снижался.
Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 28,05 до 28,16 грн (+0,4%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время снизились с 28,23/28,26 до 28,15/28,17 (-0,3%).
Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю изменились с 28,10/28,34 до 28,10/28,30. При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 0,8% до 0,7% за счет снижения курса продажи при неизменной покупке.
Как отмечает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex, главным событием прошлой недели стало заседание НБУ, на котором было принято решение сохранить прежнюю учетную ставку. В случае роста инфляции регулятор готов повысить ее с нынешних 6% годовых до 7%. Следовательно, доходность ОВГЗ к концу года тоже может вырасти, что привлечет в данные бумаги нерезидентов.
Кроме того, Нацбанк благодаря помощи международных партнеров прогнозирует сохранение своих резервов в этом году на уровне в 30 млрд долларов США. Все это должно выступить фактором стабилизации курса национальной валюты к доллару США и евро.
«Сегодня многие предприятия возобновят полноценную работу после окончания „жестких“ карантинных ограничений. Вероятно, последует рост спроса на валюты со стороны импортеров. Завтра Минфин проведет размещение гривневых ОВГЗ с погашением через 6, 18, 24 и 36 месяцев. Если нерезиденты примут участие в аукционе, то их предложение компенсирует спрос импортеров, — говорит Гойлов. — На предстоящей неделе по курсу доллара США против гривны ожидаю укрепления до уровня 28,30. Единая европейская валюта к гривне, вероятно, укрепится до отметки 34,45».
А вот по мнению Вадима Иосуба, старшего аналитика Альпари, на начавшейся неделе стоит ожидать незначительное снижение курса доллара к гривне на межбанке при сохранении курсов на наличном рынке.
«Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,1 грн, а наличный доллар в банках останется вблизи 28,1/28,3 грн», — прогнозирует эксперт.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Ночной тариф на электричество: как правильно пользоваться, чтобы сэкономитьВчера, 18:30 - 31630 17
Украина установила исторический рекорд импорта вина8 ч. назад - 696 12
Как экономить на платежках до 50%? В правительстве дали советВчера, 14:45 - 2429 9
В ГНС предлагают за неуплату налогов привлекать к уголовной ответственности4 ч. назад - 1024 4
Неэффективная вакцинация может замедлить восстановление экономики, – основатель ICUВчера, 15:12 - 823 3
Ночной тариф на электричество: как правильно пользоваться, чтобы сэкономитьВчера, 18:30 - 31630 17
В каких случаях инспектор имеет право осмотреть салон или багажник автомобиляВчера, 13:08 - 3292
Покупка недвижимости впервые: сколько украинцев освободили от уплаты пенсионного сбораВчера, 19:34 - 3193 1
Как экономить на платежках до 50%? В правительстве дали советВчера, 14:45 - 2429 9
Какое имущество необходимо указывать в декларации6 ч. назад - 1417
Япония представила космическую ракету нового поколенияОколо часа назад - 65
Спутниковый интернет от SpaceX расширил покрытие на Канаду и Британию21.01.2021, 11:04 - 606 1
NASA остановило испытания новой "мегаракеты": названа причина20.01.2021, 12:35 - 1315 2
В Китае представили конкурента Tesla с запасом хода более 700 км (фото)19.01.2021, 15:16 - 1844 5
В США впервые разрешили запускать дрон без человека поблизости (фото)18.01.2021, 10:22 - 808