Что ждать от курса на этой неделе?

За минувшую неделю курс доллара к гривне на разных сегментах валютного рынка изменился незначительно и разнонаправленно, запаздывающий официальный курс доллара еще рос, на других же сегментах рынка он стоял на месте или снижался.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 28,05 до 28,16 грн (+0,4%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время снизились с 28,23/28,26 до 28,15/28,17 (-0,3%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю изменились с 28,10/28,34 до 28,10/28,30. При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 0,8% до 0,7% за счет снижения курса продажи при неизменной покупке.

Как отмечает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex, главным событием прошлой недели стало заседание НБУ, на котором было принято решение сохранить прежнюю учетную ставку. В случае роста инфляции регулятор готов повысить ее с нынешних 6% годовых до 7%. Следовательно, доходность ОВГЗ к концу года тоже может вырасти, что привлечет в данные бумаги нерезидентов.

Кроме того, Нацбанк благодаря помощи международных партнеров прогнозирует сохранение своих резервов в этом году на уровне в 30 млрд долларов США. Все это должно выступить фактором стабилизации курса национальной валюты к доллару США и евро.

«Сегодня многие предприятия возобновят полноценную работу после окончания „жестких“ карантинных ограничений. Вероятно, последует рост спроса на валюты со стороны импортеров. Завтра Минфин проведет размещение гривневых ОВГЗ с погашением через 6, 18, 24 и 36 месяцев. Если нерезиденты примут участие в аукционе, то их предложение компенсирует спрос импортеров, — говорит Гойлов. — На предстоящей неделе по курсу доллара США против гривны ожидаю укрепления до уровня 28,30. Единая европейская валюта к гривне, вероятно, укрепится до отметки 34,45».

А вот по мнению Вадима Иосуба, старшего аналитика Альпари, на начавшейся неделе стоит ожидать незначительное снижение курса доллара к гривне на межбанке при сохранении курсов на наличном рынке.

«Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,1 грн, а наличный доллар в банках останется вблизи 28,1/28,3 грн», — прогнозирует эксперт.