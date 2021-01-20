В водах Дании возобновилось строительство Nord Stream 2

В Балтийском море – в водах Дании – возобновились работы по укладке труб для газопровода Nord Stream 2.
Об этом сообщает DW.
Российское судно возобновило работы по укладке труб газопровода Nord Stream 2 недалеко от датского острова Борнхольм.
Отмечается, что по информации компании – оператора газопровода, строительство ведется по полученным ранее согласованиям. Достройку ведет российская баржа-трубоукладчик «Фортуна».
«По данным портала отслеживания судов Marinetraffic, баржа находится примерно в 28 километрах от датского острова Борнхольм», – уточняется в сообщении. Рядом с ней расположились еще несколько российских судов, которые должны предоставить поддержку «Фортуне».
Как сообщалось, 94% газопровода Nord Stream 2 протяженностью 1234 км и стоимостью 10 млрд евро уже завершено.
Работы по прокладке труб были остановлены в конце 2019 года из-за объявления США санкций. Сейчас российская сторона пытается найти пути для завершения строительства собственными силами, но западные компании из-за санкций отказываются сертифицировать и страховать газопровод.
21 января Европарламент принял резолюцию в связи с арестом российского оппозиционера Алексея Навального, которая призывает ЕС к основательному пересмотру стратегии отношений с РФ и к немедленной остановке проекта Nord Stream 2.
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