Почему не продлили локдаун в Украине: в Минздраве объяснили

В Украине решили не продлевать локдаун. В Минздраве рассказали, что причиной тому — лучшая статистика по коронавирусу.
Главный санитарный врач Виктор Ляшко в комментарии изданию рассказал, что пока медицинская система Украины справляется с нагрузкой: в больницах достаточно свободных коек.
«Введение более жестких ограничений позволило нам сдержать стремительный рост заболеваемости, как это происходило и в других европейских странах», — объяснил Ляшко.
Как объяснил глава комитета ВР по вопросам здоровья нации, депутат от «Слуги народа» Михаил Радуцкий, Минздрав опирался на статистику.
«Имеющаяся статистика, по словам министра, позволяет выйти из режима усиленного карантина и вернуться к адаптивному», — рассказал Радуцкий.
«Но министр объяснил, что сейчас при легком течении заболевания пациентов обследуют с помощью экспресс-тестов на антиген. А они не попадают в общую статистику по ПЦР и ИФА тестам. Из этого, по словам министра, также следует, что число тяжелобольных снижается», — отметил Радуцкий.
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