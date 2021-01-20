IBM отчиталась о падении доходов в четвёртом квартале 2020 года

Корпорация IBM отчиталась о финансовых результатах за четвёртый квартал 2020 года, сообщив о падении выручки до $20,37 млрд, что оказалось ниже прогнозов аналитиков. Причём выручка компании падает уже четвёртый квартал подряд. В годовом исчислении выручка упала на 6 %.

Отмечается, что это сильнейшее снижение за последние пять лет. На фоне отчёта стоимость акций IBM снизилась на 7 %.

В отчёте указывается, что операционная прибыль IBM превысила прогнозы аналитиков и составила $2,07 за акцию, против ожидаемых $1,79.

Сегмент облачного и когнитивного программного обеспечения, в который входит Red Hat, принёс IBM доход в размере $6,84 млрд, что примерно на 5 % меньше, чем в прошлом году. Это ниже, чем прогноз FactSet в $7,18 млрд. Доход от международной службы Global Technology Services, занимающейся стратегическим аутсорсингом и аналитикой, составил $6,57 млрд, что на 6 % ниже, чем в прошлом году, а также ниже консенсус-прогноза FactSet в $6,92 млрд.

Подразделение IBM Global Business Services (GBS), оказывающее профессиональные услуги, включая консультации по вопросам управления и стратегии, системную интеграцию и услуги по управлению приложениями, принесло доход в размере $4,17 млрд, что примерно на 4 % ниже показателя за прошлый год, но больше прогноза в $4,08 млрд.

Доход сегмента аппаратного обеспечения от продаж мейнфреймов и другого сократился с $2,50 млрд на 18 % относительно показателя прошлого года и оказался ниже прогноза в $2,26 млрд.

IBM в очередной раз отказалась давать годовые прогнозы на наступивший 2021 год, ссылаясь на неопределённость макросреды в связи с влиянием пандемии, но в то же время отметила, что ожидает рост выручки, а также объём свободного денежного потока в 11–12 млрд долларов.