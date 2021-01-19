На сегодня Украина занимает 120 место по развитию финансового рынка среди 125 стран.
Об этом во время публичного обсуждения проекта Национальной экономической стратегии до 2030 года сказал председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Тимур Хромаев.
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“На сегодня Украина занимает 120 место среди 125 стран по развитию финансового рынка. Наше законодательство очень существенно отстает. Мы получили хороший шанс, подписав Европейскую ассоциацию, и на сегодня мы имеем четкий вектор развития и приближения нашего финансового права в ЕС”, – сказал Хромаев.
Он отметил, что за последние 18 месяцев Украина сделала мощный шаг: был принят закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг” (его еще называют закон о “сплите”), закон о деривативах. Но, по его словам, еще остаются законопроекты, которые следует принять, чтобы финансовый рынок имел надлежащую законодательную базу, необходимую для его надлежащей работы.
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