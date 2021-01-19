С 1 января 2021 года добавлены новые условия начисления пени за неуплату налогов

С 1 января текущего года вступили в силу новые подпункты в Налоговом кодексе Украины по начислению пени.
Об этом сообщают в Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области.
«Законом Украины от
За что могут дополнительно начислять пеню:
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