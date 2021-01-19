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С 1 января 2021 года добавлены новые условия начисления пени за неуплату налогов

С 1 января 2021 года добавлены новые условия начисления пени за неуплату налогов

С 1 января текущего года вступили в силу новые подпункты в Налоговом кодексе Украины по начислению пени.

Об этом сообщают в Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области.

«Законом Украины от 16.01.2020 г. № 466-IХ „О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по усовершенствованию администрирования налогов, устранению технических и логических неувязок в налоговом законодательстве“ внесены изменения в п. 129.1 Налогового кодекса Украины. В частности, добавлены новые подпункты, согласно которым начинается начисление пени», — говорится в сообщении.

За что могут дополнительно начислять пеню:

  • при выявлении занижения налогового обязательства при начислении налогооблагаемого дохода в пользу нерезидентов или других налогоплательщиков и/или несвоевременной уплаты, неуплаты удержанных налогов до или во время выплаты налогооблагаемого дохода в пользу нерезидента или иного налогоплательщика — начиная с первого рабочего дня, следующего за последним днем ​​предельного срока уплаты налоговым агентом суммы налогового обязательства;
  • в случае несвоевременного возврата излишне/ошибочно уплаченных платежей, а также несвоевременного возмещения сумм налога на добавленную стоимость — начиная с первого дня, следующего за последним днем ​​предельного срока возврата таких средств.

Справка Finance.ua:

  • Налоговый долг это сумма согласованного денежного обязательства, не уплаченного налогоплательщиком в установленный НКУ срок, и непогашенной пени, начисленной в порядке, определенном НКУ.
  • Для упрощения процедуры возврата ошибочно и/или излишне уплаченных платежей действует сервис «е-возвращение».

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По материалам Finance.UA
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