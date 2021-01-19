В Минцифры рассказали, какие услуги появятся в «Дії» в 2021 году

Вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал новые цифровые проекты и сервисы, которые запустит Минцифры в первом квартале 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Эффективный менеджмент — 90% побед. Мы строим организационную структуру на уровне государства. В Верховной Раде есть Комитет цифровой трансформации. За каждый проект в министерстве отвечают мои заместители. По нашей инициативе в марте 2020 года Кабмин одобрил новую должность CDTO (Chief digital transformation officer) — руководителей цифровой трансформации в государственных органах власти. В каждом министерстве теперь есть CDTO — цифровые заместители министров, отвечающие за конкретные направления и сферы. Есть CDTO на уровне ОГА, городских советов. DTPM — на уровне проектов Минцифры. Также мы создали Дія Company — первую государственную IT-компанию Минцифры», — заявил Федоров.

Среди новых сервисов, которые запускает Минцифры в 2021 году — Дія ID, смена места жительства, строительные услуги классов СС2 и СС3, налоговые онлайн-услуги, электронное медицинское заключение и автоматическая регистрация бизнеса.

Дія ID – современная цифровая подпись, который облегчит украинцам получение услуг в онлайне. В смартфоне в несколько кликов можно будет получить КЭП. Вы сможете подписывать документы в смартфоне, получать административные и финансовые услуги.

Также будет доступна смена места регистрации онлайн. Для этого еще в конце 2020 года Правительство приняло постановление, которым вводится экспериментальный проект по регистрации и снятию с регистрации места жительства в электронном формате.

На портал Дія добавят новые строительные онлайн-услуги – начало выполнения строительных работ и ввод в эксплуатацию объектов класса СС2 и СС3. Кроме того, появится автоматическая регистрация бизнеса — автоматическая регистрация услуг для ФЛП онлайн. Уже готовятся соответствующие изменения в законодательство о регистрации ФЛП без участия регистратора.

В 2021 году Минцифры внедрит электронный больничный. Он заменит бумажный больничный на электронный листок нетрудоспособности.

Вскоре появятся налоговые онлайн-услуги. Оптимизированы и переведены в Дію услуги кабинета налогоплательщика.

Для запуска всех этих сервисов Минцифры разработало методологию и синхронизировалось с командами, чтобы улучшить каждый проект.

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