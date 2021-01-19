Стоимость квартир на вторичке в Киеве с 2014 года увеличилась на 53%

В декабре 2020 года средняя стоимость квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева составила 42 846 грн/кв.м, по сравнению с январем 2020 года средняя цена выросла на 20,7%. В долларовом эквиваленте средняя цена предложения увеличилась на 4,9% до 1514 долл. США/кв. м.
Об этом сообщает портал 100realty.ua.
По сравнению с декабрем 2014 года, средняя стоимость 1 кв. м квартир в Киеве в гривнах увеличилась на 53,4%, а в долларах уменьшились на 14,6%.
Инфографика: Столичная недвижимость
Как менялись цены на квартиры в течение 2020 года:
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