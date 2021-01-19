Стоимость квартир на вторичке в Киеве с 2014 года увеличилась на 53%

В декабре 2020 года средняя стоимость квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева составила 42 846 грн/кв.м, по сравнению с январем 2020 года средняя цена выросла на 20,7%. В долларовом эквиваленте средняя цена предложения увеличилась на 4,9% до 1514 долл. США/кв. м.

Об этом сообщает портал 100realty.ua.

По сравнению с декабрем 2014 года, средняя стоимость 1 кв. м квартир в Киеве в гривнах увеличилась на 53,4%, а в долларах уменьшились на 14,6%.



Инфографика: Столичная недвижимость

Как менялись цены на квартиры в течение 2020 года:

за 2020 год средняя цена предложения 20% квартир низкого ценового сегмента увеличилась на 28,4%, до 25 102 грн/кв.м, а 20% высшего ценового сегмента — на 13,5% до 68 260 грн/кв.м;

в долларовом эквиваленте увеличение составило для 20% «дешевых» квартир на 11,6%, до 887 долл./кв.м, а для 20% «дорогих» уменьшение на 1,3%, до 2412 долл./кв.м;

с января по декабрь 2020 года средняя стоимость увеличилась во всех административных районах Киева, от 12,7% в Печерском до 35,1% в Голосеевском районе;

в долларовом эквиваленте средняя стоимость уменьшилась в Оболонском районе на 0,6%, в Печерском на 2%. В других районах отмечено увеличение от 2,6% в Шевченковском до 17,5% в Голосеевском районе.

Справка Finance.ua:

Столичные новостройки «подорожали”“:https://news.finance.ua/ua/news/-/485793/yak-podorozhchaly-novobudovy-kyyeva-z-pochatku-oseni-infografika по всем направлениям. Наиболее серьезно выросли цены на элитную недвижимость. Минимальный прирост — в эконом-классе.

По данным Государственной службы статистики, больше всего за 2020 год в Украине подорожали двухкомнатные квартиры на вторичном рынке.