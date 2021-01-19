Ford может вновь выпустить легендарный Thunderbird

Компания Ford подала в США патентную заявку на название Thunderbird. Однако, это не значит, что вскоре вновь появятся автомобили с таким названием.

Ford с 1954 по 2005 год, с некоторым перерывом, выпускал машины под названием Thunderbird. Они даже участвовали в гонках NASCAR, причем вполне успешно.

В прошлом году американский автогигант лишился возможности его использовать. Теперь он хочет восстановить свои права, чтобы помешать другим автопроизводителям называть свои машины Thunderbird. Подобная практика существует в автопроме.

Из заявки следует, что под этим названием могут быть концепты. Не исключено, что его получит новый электромобиль компании Ford.

Компания Ford не боится использовать исторические названия для своих новых моделей. Об этом, например, свидетельствуют Mustang Mach-E и возрожденный внедорожник Bronco.