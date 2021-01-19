0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 104 0

Ford может вновь выпустить легендарный Thunderbird

Ford может вновь выпустить легендарный Thunderbird

Компания Ford подала в США патентную заявку на название Thunderbird. Однако, это не значит, что вскоре вновь появятся автомобили с таким названием.

Ford с 1954 по 2005 год, с некоторым перерывом, выпускал машины под названием Thunderbird. Они даже участвовали в гонках NASCAR, причем вполне успешно.

В прошлом году американский автогигант лишился возможности его использовать. Теперь он хочет восстановить свои права, чтобы помешать другим автопроизводителям называть свои машины Thunderbird. Подобная практика существует в автопроме.

Из заявки следует, что под этим названием могут быть концепты. Не исключено, что его получит новый электромобиль компании Ford.

Компания Ford не боится использовать исторические названия для своих новых моделей. Об этом, например, свидетельствуют Mustang Mach-E и возрожденный внедорожник Bronco.

По материалам autonews.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.