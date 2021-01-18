В Украине появится первый всеукраинский хаб для торговли товарами и финансовыми инструментами

Председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Тимур Хромаев представил проект меморандума о создании УМФЦ (Украинского международного финансового центра). Запуск проекта планируется осенью 2023 года, но уже сейчас ведется работа над разработкой проектов нормативной базы.
Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.
УМФЦ будет полностью интегрирован в украинскую правовую систему, а также предоставит равные возможности и привилегии каждому локальному и международному участнику.
Что предполагает проект:
Инфографика: НКЦБФР
Почему проект является таким важным для Украины и каковы его преимущества:
«Результатом развития рынков капитала и товарных рынков будет ускорение экономического роста и улучшение уровня жизни украинцев. В этом и заключается суть программы реформ», — подчеркнул Хромаев.
Инфографика: НКЦБФР
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