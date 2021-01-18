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В Украине появится первый всеукраинский хаб для торговли товарами и финансовыми инструментами

В Украине появится первый всеукраинский хаб для торговли товарами и финансовыми инструментами

Председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Тимур Хромаев представил проект меморандума о создании УМФЦ (Украинского международного финансового центра). Запуск проекта планируется осенью 2023 года, но уже сейчас ведется работа над разработкой проектов нормативной базы.

Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

УМФЦ будет полностью интегрирован в украинскую правовую систему, а также предоставит равные возможности и привилегии каждому локальному и международному участнику.

Что предполагает проект:

  • новый оншорный региональный центр рынков капитала и товарных рынков, который будет включать в свою структуру пять учреждений: Консультативный совет, Бюро связей с инвесторами, Арбитражный центр, универсальную биржу и финансово-инфраструктурный холдинг.


Инфографика: НКЦБФР

Почему проект является таким важным для Украины и каковы его преимущества:

  • прозрачные правила и регулирование;
  • предотвращение коррупции и мошенничества;
  • повышение конкурентоспособности украинского бизнеса на международной арене;
  • повышение активности рынка — увеличение суммы налогооблагаемой прибыли;
  • повышение конкуренции — увеличение объемов прямых иностранных инвестиций и рост ВВП;
  • инвестиции создают рабочие места;
  • повышение стандартов жизни украинцев;
  • стабильная пенсионная система и повышение размера пенсий;
  • справедливые цены на энергоресурсы и тому подобное.

«Результатом развития рынков капитала и товарных рынков будет ускорение экономического роста и улучшение уровня жизни украинцев. В этом и заключается суть программы реформ», — подчеркнул Хромаев.


Инфографика: НКЦБФР

Справка Finance.ua:

  • В Украине введут систему оценки влияния иностранных инвестиций на национальную безопасность.
  • Соответствующий законопроект был одобрен на заседании правительства 20 января с технико-юридическими правками.

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По материалам Finance.UA
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