Швеция хочет покрыть всю территорию страны 5G к 2023 году

В Швеции регулятор связи PTS провел аукцион частот, после чего ожидается развернуть полное покрытие технологии 5G в течение двух-трех лет.
Об этом сообщает Reuters.
Аукцион на частоты для скоростного интернета провели во вторник. Он переносился дважды — в связи с пересмотром требований к безопасности, а также судебным процессом по иску китайской компании Huawei.
«Было доступно много частот, и аукцион был разработан таким образом, чтобы трое участников могли получить рациональную количество частот в диапазоне 3,5 ГГц, а четвертый участник тендера мог получить доступ ко всему диапазону 2,3 ГГц без новых торгов», — прокомментировал спикер регулятора PTS.
Доступ получили компании Telia, Tele2-Telenor, государственная Teracom и Tre.
«Мы очень рады, что аукцион состоялся сейчас. Это очень важно для распространения покрытия 5G и укрепления Швеции как цифровой нации в ближайшие годы», — сказал Стафан Окессон, технический директор Telia в Швеции.
Общая выручка составила 2,3 миллиарда шведских крон (274,70 миллиона долларов).
«До конца 2023 мы ожидаем, что большинство наших клиентов будут иметь высокоскоростной 5G», — сказал представитель оператора Tre.
Tre, которая подписала контракты с Huawei на строительство своей сети в Швеции, подала иск против запрета китайской фирмы. Дело, наряду с апелляционной жалобой Huawei, все еще находится на рассмотрении.
Huawei выступила против аукциона, заявив, что будет трудно перезапустить аукцион, если впоследствии суд придет к выводу, что условия аукциона были незаконными.
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