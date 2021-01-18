Россия проиграла Саудовской Аравии нефтяную битву за Китай

Саудовская Аравия по итогам 2020 года поставила в Китай больше нефти, чем Россия. Годовые поставки саудитов в Китай составили 84,92 млн тонн, на 1,9% больше 2019 года. Поставки в Китай из России – 83,57 млн тонн, на 7,6% больше, чем в 2019 году.
Такие данные китайского правительства приводит Reuters.
Весной 2020 года Китай, воспользовавшись упавшими ценами на нефть из-за пандемии, максимально нарастил импорт и вышел на рекордные объемы покупки российской нефти Urals. Но уже к сентябрю Саудовская Аравия обогнала Россию по поставкам Пекину.
Осенью-2020 Саудовская Аравия резко снизила цены, что позволило ей выйти на первое место. Конкуренция между Россией и Саудовской Аравией на рынке нефтепродуктов на фоне заключения соглашения о рекордном сокращении добычи ОПЕК+ только усилилась.
На третьем месте по поставкам нефти в КНР стал Ирак. За 2020 год экспорт нефти из Ирака в Китай вырос на 16,1%, до 60,12 млн т. Этому способствовали санкции США в отношении Ирана и Венесуэлы, которые практически остановили поставки нефти из этих стран в Китай.
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