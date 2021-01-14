0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 64 0

Нефть дорожает на фоне инаугурации Байдена

Нефть дорожает на фоне инаугурации Байдена

Нефть снова выросла в цене и пересекла отметку в 56 долларов за баррель — инвесторы в ожидании экономических стимулов после инаугурации в США Джо Байдена.

Об этом сообщает Reuters.

От новой администрации США ожидают значительных объемов поддержки экономики, что, как следствие, увеличит спрос на нефть. Также на рыночные ожидания влияют ограничения на добычу нефти, определенные ОПЕК+ и сокращения запасов в США.

Нефть Brent установилась на уровне 56,34 доллара за баррель по состоянию на 15:44 по Киеву (+0,56%) после того, как цена выросла на 2,1% на торгах во вторник, 19 января. Фьючерсы West Texas Intermediate (WTI) стоят 53,54 доллара за баррель (+1,2%).

Эксперты указывают, что фискальная поддержка со стороны США приведет к экономическому росту, а соответственно и высшему спросу на нефть. Ожидается, что рынок нефти останется в состоянии дефицита в течение года, следствием будут более высокие цены на ресурс.

После ценовых рекордов фьючерсы Brent и WTI начали падать — оптимизм инвесторов уменьшается на фоне новой волны заболеваемости в Китае.

Ранее Brent достиг рекорда за 11 месяцев и установился на уровне 57,42 доллара за баррель.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.