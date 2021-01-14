Нефть дорожает на фоне инаугурации Байдена

Нефть снова выросла в цене и пересекла отметку в 56 долларов за баррель — инвесторы в ожидании экономических стимулов после инаугурации в США Джо Байдена.
Об этом сообщает Reuters.
От новой администрации США ожидают значительных объемов поддержки экономики, что, как следствие, увеличит спрос на нефть. Также на рыночные ожидания влияют ограничения на добычу нефти, определенные ОПЕК+ и сокращения запасов в США.
Нефть Brent установилась на уровне 56,34 доллара за баррель по состоянию на 15:44 по Киеву (+0,56%) после того, как цена выросла на 2,1% на торгах во вторник, 19 января. Фьючерсы West Texas Intermediate (WTI) стоят 53,54 доллара за баррель (+1,2%).
Эксперты указывают, что фискальная поддержка со стороны США приведет к экономическому росту, а соответственно и высшему спросу на нефть. Ожидается, что рынок нефти останется в состоянии дефицита в течение года, следствием будут более высокие цены на ресурс.
После ценовых рекордов фьючерсы Brent и WTI начали падать — оптимизм инвесторов уменьшается на фоне новой волны заболеваемости в Китае.
Ранее Brent достиг рекорда за 11 месяцев и установился на уровне 57,42 доллара за баррель.
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