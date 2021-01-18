Citroen выводит на рынок электрический фургон e-Berlingo

Французская компания Citroen представила новый электрический фургон e-Berlingo.
Переход на электротягу не повлиял на практичность минивэна Citroen e-Berlingo: машина по-прежнему предлагается в двух вариантах колесной базы, может перевозить до 800 кг полезного груза, а вместимость грузового отсека варьируется в диапазоне от 3,3 до 4,4 кубических метра.
Электрический фургон базируется на шасси e-CMP.
Отметим, что покупатели электрокара не смогут выбрать тип силового агрегата и емкость аккумулятора: есть только безальтернативный электромотор с пиковой отдачей 136 л.с. (крутящий момент до 260 Нм) и тяговая батарея на 50 киловатт*часов.
Запас хода новинки составляет 275 километров по циклу WLTP.
На рынке авто станет доступно к концу года.
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