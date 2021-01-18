0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 33 0

Citroen выводит на рынок электрический фургон e-Berlingo

Citroen выводит на рынок электрический фургон e-Berlingo

Французская компания Citroen представила новый электрический фургон e-Berlingo.

Переход на электротягу не повлиял на практичность минивэна Citroen e-Berlingo: машина по-прежнему предлагается в двух вариантах колесной базы, может перевозить до 800 кг полезного груза, а вместимость грузового отсека варьируется в диапазоне от 3,3 до 4,4 кубических метра.

Электрический фургон базируется на шасси e-CMP.

Отметим, что покупатели электрокара не смогут выбрать тип силового агрегата и емкость аккумулятора: есть только безальтернативный электромотор с пиковой отдачей 136 л.с. (крутящий момент до 260 Нм) и тяговая батарея на 50 киловатт*часов.

Запас хода новинки составляет 275 километров по циклу WLTP.

На рынке авто станет доступно к концу года.

По материалам MMR
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.