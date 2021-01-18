В этом году население уже купило $ 57 миллионов — Данилишин

Объем чистой покупки наличной иностранной валюты населением с начала 2021 года составил 57 млн долларов США.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал председатель Совета Национального банка Богдан Данилишин.
«На наличном валютном рынке после завершения новогодних праздников восстановился спрос населения на иностранную валюту. Объем чистой покупки наличной иностранной валюты населением с начала 2021 года составил 57 млн. долларов США», — написал Данилишин.
Он отметил, что снижение объемов торгов на межбанковском рынке в январе 2021 года по сравнению с декабрем на более чем 20% определяло относительно высокую волатильность обменного курса гривны к доллару США, которая сглаживалась валютными интервенциями Национального банка.
Вместе с тем, среднедневное значение курса гривны к доллару США в январе 2021 года практически не изменилось по сравнению с декабрем 2020-го. Чистая покупка валюты Национальным банком Украины с начала 2021 года составила 20 млн долларов США.
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