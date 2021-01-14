Число активных нод биткоина перешло отметку в 11 600

Согласно данным портала Bitnodes.io, количество доступных биткоин-узлов (нод) достигло нового рекордного уровня. В настоящее время в сети насчитывается 11 602 активные ноды, пишет bitexpert.io
Стоит отметить, что по данным другого сервиса, Coin Dance, этот показатель уже вырос до 11 613. Для сравнения, в январе 2020 года число активных биткоин-узлов составляло 11 250.
14 января была выпущена обновленная версия программного обеспечения Bitcoin Core 0.21.0. Сейчас на данной версии ПО работают 619 (5,5%) нод.
Почти 5000 узлов все еще работают на основе предыдущего ПО Bitcoin Core, 0.20.1.
Около четверти всех узлов используют скрытую сеть Tor. Запуск клиента через эту сеть активирует опцию конфиденциальности и скрывает IP-адрес соединительной ноды.
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