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Как выписать из жилища лиц, которые там фактически не проживают — советы Минюста

Как выписать из жилища лиц, которые там фактически не проживают — советы Минюста

Специалисты Центрально-Западного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Хмельницький) разъяснили, как выписать из своего жилища лиц, которые уже там не проживают.

Как отмечается, правом собственности является право лица на вещь (имущество), которое оно осуществляет в соответствии с законом по своей воле, независимо от воли других лиц. Кроме того, собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Именно собственник владеет, пользуется, распоряжается своим имуществом по собственному усмотрению. Поэтому лицо имеет право на обращение в суд за защитой своих прав и интересов.

Как выписать из жилья лиц, которые там фактически проживают:

  • для начала в таких случаях нужно составить акт о лицах, зарегистрированных, но фактически не проживающих в жилом помещении в течение года. Надлежащим доказательством отсутствия определенных лиц по месту их постоянного проживания являются показания свидетелей;
  • после сбора всех необходимых доказательств следующим шагом является обращение в суд с иском о признании лица утратившим право пользования жилым помещением.

К исковому заявлению прилагаются следующие документы:

  • документ, подтверждающий уплату государственной пошлины (908 гривен);
  • документы, подтверждающие право собственности на недвижимое имущество;
  • документы, подтверждающие факт отсутствия члена семьи собственника в занимаемом помещении без уважительных причин более одного года.

Справка Finance.ua:

  • Лицо, которое не зарегистрировано в жилом помещении, может получить субсидию, если фактически проживает в этом помещении на основании договора найма (аренды) жилья и ему начисляется плата за жилищно-коммунальные услуги.
  • Чтобы передать свое имущество другому владельцу, можно составить завещание или воспользоваться услугой дарения. Завещание предоставляет свободу выбора и наследодателя, а вот договор дарения никоим образом отменить невозможно.

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По материалам Finance.UA
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