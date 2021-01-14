Как выписать из жилища лиц, которые там фактически не проживают — советы Минюста

Специалисты Центрально-Западного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Хмельницький) разъяснили, как выписать из своего жилища лиц, которые уже там не проживают.
Как отмечается, правом собственности является право лица на вещь (имущество), которое оно осуществляет в соответствии с законом по своей воле, независимо от воли других лиц. Кроме того, собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Именно собственник владеет, пользуется, распоряжается своим имуществом по собственному усмотрению. Поэтому лицо имеет право на обращение в суд за защитой своих прав и интересов.
Как выписать из жилья лиц, которые там фактически проживают:
К исковому заявлению прилагаются следующие документы:
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