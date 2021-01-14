Chevrolet выпустит электрический кроссовер Corvette

Стремление большинства автопроизводителей продвигать кроссоверы кажется отдельным покупателям частью всемирного заговора, но теперь под натиском конъюнктуры сдаются последние очаги сопротивления. GM к середине этого десятилетия может выпустить электрический кроссовер семейства Corvette, который будет отличаться завидными динамическими характеристиками.
Интерес к электромобилям со стороны люксовых брендов вполне оправдан. Во-первых, этот модный тип транспорта пока позволяет неплохо зарабатывать на каждом проданном экземпляре. Во-вторых, электрический привод наделяет машину впечатляющими динамическими характеристиками. В-третьих, среди обеспеченных людей немало сторонников экологически ответственного образа жизни, а электромобили позволяют им быстро передвигаться по дорогам в гармонии со своей совестью.
Новейшая история автомобильной отрасли полна примеров успешной экспансии производителей в нишу кроссоверов. Самым ярким можно считать Porsche с ее коммерческим успехом Cayenne и родственных моделей. Производители спорткаров не только активно переводят на электротягу, но и предлагают скоростные кроссоверы – даже Ferrari и Lamborghini на оставшихся в стороне от тенденции.
Конкурирующая Ford предложила клиентам электрический кроссовер Mustang Mach-E, который эксплуатирует наследие легендарной марки, поэтому General Motors собирается ответить выпуском кроссовера на электротяге в семействе Corvette, как сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Идею расширения марки Corvette на целое семейство компания вынашивает уже около двадцати лет, но до сих пор на подобный шаг не решалась. Новый кроссовер Chevrolet выйдет не раньше 2025 года, как объясняет первоисточник. В целом, любые новинки в семействе Corvette должны будут использовать электротягу, разработка соответствующей силовой установки на платформе Ultium уже началась. Инициатива по созданию электрического кроссовера Corvette получила внутреннее обозначение «Project R».
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