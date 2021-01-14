0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 15 0

Chevrolet выпустит электрический кроссовер Corvette

Chevrolet выпустит электрический кроссовер Corvette

Стремление большинства автопроизводителей продвигать кроссоверы кажется отдельным покупателям частью всемирного заговора, но теперь под натиском конъюнктуры сдаются последние очаги сопротивления. GM к середине этого десятилетия может выпустить электрический кроссовер семейства Corvette, который будет отличаться завидными динамическими характеристиками.

Интерес к электромобилям со стороны люксовых брендов вполне оправдан. Во-первых, этот модный тип транспорта пока позволяет неплохо зарабатывать на каждом проданном экземпляре. Во-вторых, электрический привод наделяет машину впечатляющими динамическими характеристиками. В-третьих, среди обеспеченных людей немало сторонников экологически ответственного образа жизни, а электромобили позволяют им быстро передвигаться по дорогам в гармонии со своей совестью.

Новейшая история автомобильной отрасли полна примеров успешной экспансии производителей в нишу кроссоверов. Самым ярким можно считать Porsche с ее коммерческим успехом Cayenne и родственных моделей. Производители спорткаров не только активно переводят на электротягу, но и предлагают скоростные кроссоверы – даже Ferrari и Lamborghini на оставшихся в стороне от тенденции.

Конкурирующая Ford предложила клиентам электрический кроссовер Mustang Mach-E, который эксплуатирует наследие легендарной марки, поэтому General Motors собирается ответить выпуском кроссовера на электротяге в семействе Corvette, как сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Идею расширения марки Corvette на целое семейство компания вынашивает уже около двадцати лет, но до сих пор на подобный шаг не решалась. Новый кроссовер Chevrolet выйдет не раньше 2025 года, как объясняет первоисточник. В целом, любые новинки в семействе Corvette должны будут использовать электротягу, разработка соответствующей силовой установки на платформе Ultium уже началась. Инициатива по созданию электрического кроссовера Corvette получила внутреннее обозначение «Project R».

По материалам Portaltele
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.